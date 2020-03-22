Ayancık’ta kapalı pazar yeri kapatıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri kapatıldı.

Her hafta pazartesi ve cuma günleri kurulan ilçe kapalı pazar yeri, Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçici bir süre kapatıldı.

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