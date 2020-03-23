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Sinop İl Özel İdaresi'nden korana tedbirleri

İHA

Korona virüsü (Kovid19) salgınıyla alakalı önlemlerini artıran Sinop İl Özel İdaresinde tüm birimler eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.

Sinop İl Özel İdaresi'nden korana tedbirleri

Korona virüsü (Kovid19) salgınıyla alakalı önlemlerini artıran Sinop İl Özel İdaresinde tüm birimler eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler uyarınca gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; İl Özel İdaresi ana ve ek hizmet binalarında bulunan tüm odalar, İl Genel Meclisi binası, şantiyeler, hizmet araçları, iş makineleri ve vatandaşlar tarafından da kullanılan sosyal tesisler özel ekiplerce dezenfekte edildi.
Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanların kullanıldığı ilaçlama çalışmasında, birimlerde bulunan kapı ve pencere kolları, merdiven pervazları ve musluklar gibi elle dokunulan yerleri de titizlikle temizlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini üst seviyeye taşıyan İl Özel İdaresi'nde, ayrıca personel ve vatandaşların kullanması için belirli noktalara el dezenfektanları da yerleştirildi.
Öte yandan tüm birimlerine Sağlık Bakanlığı'nca onaylı afişler asan İl Özel İdaresi, Kovid19’dan korunma yöntemlerine ilişkin de personeline bilgilendirici broşürler dağıttı. İl Özel İdaresinde görevli İşyeri Hekimi tarafından da mesai başındaki personelin ateşi ölçülerek seyahat geçmişi ve hastalarla temasına ilişkin bilgiler alındı.
Korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini üst seviyede çıkardıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen korona virüsüne karşı Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Valiliğimizin gönderdiği bilgi ve talimatlar doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi hızlı bir şekilde aldık. Bu bağlamda bugün kurumumuzun çalışma alanları ve araçları özel ekiplerimizce dezenfekte edilmiştir. Ortak kullanım alanlarımızdaki hijyeni sağlamak amacıyla dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak devam edecektir. Diğer taraftan kurumumuzda bağışıklık sorunu, kanser, solunum yolu hastalığı, obezite, diyabet, kalp damar hastalığı ve organ nakli gibi kronik hastaları olan personellerimize, bununla birlikte 60 yaş üstü ve engelli personellerimize idari izin verilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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