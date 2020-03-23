Boyabat’ta yasağa uymayan 65 yaş üstü kişilere ceza

Sinop'un Boyabat ilçesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü. Yasağa uymayanlara polis tarafından ceza yazıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisler, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için para cezası uyguladı. Boyabat Pazar Yeri'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sık sık kontrol yapan Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı olan ve bu konuda duyarsız davranan vatandaşlara polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Şehrin kalabalık alanlarında ve cadde boyunca anonslar ile bilgilendirme yapan ekiplerin denetimlerine sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.