Kaymakam Hatam’dan vatandaşlara uyarı

Gerze Kaymakamlığı’na vekâlet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, korona virüsü salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları uyararak, bu konuda herkesin hassas davranmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Gerze Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler birçok kişinin yasağa uymayarak dışarıya çıktığının görülmesi üzerine uygulama yaptı. Özellikle maaşlarını almaya gelen vatandaşlara polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken, yaşları 65 yaş ve üstü çıkan kişilerin tespit edilerek haklarında tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiği öğrenildi. Gerze Kaymakamlığına vekâlet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam konuyla alakalı olarak bakanlığın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşların uyarıldığını bu konuda herkesin hassas davranmasını belirtti.

Hatam, vatandaşın ihtiyaç durumunda ALO 12155156 numaralı telefonları aradığında vatandaşa gereken yardımın ulaştırılacağını belirterek, “Sokağa çıkma yasağına uymayanların Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı TCK 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” dedi.

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