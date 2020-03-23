Sinop'ta hayvan pazarları kapatıldı

Sinop Valiliği, çevre illerde şap hastalığının artması ve hayvan pazarlarının kapalı olması sebebiyle Sinop’ta bulaşıcı hayvan hastalıkları olma riskine karşı ikinci bir emre kadar hayvan alışverişinin durdurulduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra hayvan pazarına il geneli ve çevre illerden yoğun olarak canlı hayvan, araç ve insan girişi olması nedeniyle korona virüsü (Kovid19) enfeksiyonunun yayılmasına neden olabileceğinden ikinci bir emre kadar il genelindeki tüm mahalli hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

Hayvan hastalıkları ve korona virüs tehlikesine karşı alınan bu önlemin yanı sıra, il içerisinde bulunan kesimhanelerde kesilen hayvanların, kasap ve satış yerlerine sevk edilirken karkasa temas ve kontaminasyon riskinin azaltılması amacıyla file ve benzeri malzeme ile sarılarak sevk edilmesine karar verildiği duyuruldu.

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