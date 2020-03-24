Dağda mahsur kalan keçi için çalışma başlatıldı

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Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde 19 Mart Perşembe günü mahsur kalan keçi için Sinop İtfaiyesi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Fakat ekipler keçinin bulunduğu alandan alınmasının çok riskli olduğunu bildirdi. Dağda mahsur kalan keçinin durumunun ne olacağı bilinmiyor.

Ayrıca keçinin hamile olduğu öğrenildi.

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