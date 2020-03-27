Yanlız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, komşularının bir süredir haber alamadığı yalnız yaşayan Esat Temiz (71) evinde ölü olarak bulundu.

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Esat Temiz'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Temiz'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Temiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Esat Temiz'in komşuları, gözyaşlarını tutamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Deniz ÖZEN

2020-03-27 19:28:05



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