Sinop 'ta şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu. Şehir dışından gelenler ise 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kent girişinde oluşturulacak arama noktalarında sağlık personelince ateş ölçümü ve genel kontrol yapılacak, şehir dışından gelenler 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak. Evlerde karantina denetimleri yapılacak, şehir dışından gelip 14 gün evde karantina ihtarına uymayan kişilere cezai işlem uygulanacak. Yasağın yeniden ihlali halinde ise kişiler, alınacakları yurtlarda karantina altında tutulacak.

Kararla şehirlerarası otobüs firmalarının faaliyetleri de durduruldu. Otobüs firmaları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak kararla şehirlerarası taşımacılık yapamayacak. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Deniz ÖZEN

2020-03-27 20:52:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.