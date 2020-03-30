Türkelili mühendis yüz maskesi üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkelili mühendis yüz maskesi üretti

İHA

Türkelili iki kardeş, korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için şeffaf yüz maskesi üretti.

Türkelili mühendis yüz maskesi üretti

Türkelili iki kardeş, korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için şeffaf yüz maskesi üretti.
İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Tasarım Mühendisi Sercan Filiz, kardeşi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Erkan Filiz ile birlikte korona virüsü ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için 3 boyutlu yazıcılar ile şeffaf yüz maskesi üreterek, ürettikleri ilk seriyi ücretsiz olarak Türkeli Devlet Hastanesi'ne gönderdi.
Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce cana mal olan korona virüsü (Kovid19) salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek amacıyla gönüllü olarak 3 boyutlu yazıcılar ile şeffaf yüz maskesi ürettiklerini belirten Tasarım Mühendisi Sercan Filiz, "Türkiye'nin çeşitli illerinde 3 boyutlu yazıcı sahipleriyle bilgi paylaştığımız bir platformumuz var. Burada ülke genelinde yüz maskelerinin üretilerek bağışlanması için bir organizasyon düzenledik. Ürettiğimiz yüz maskeleri, Türkiye genelindeki araştırma hastanelerine bağışlanıyor. Biz de belirli hastanelerin dışında kendi memleketimize de katkıda bulunmak istedik. Herhangi bir ücret beklentimiz olmadan evimizde üretim yapıyoruz. Tasarladığımız şeffaf yüz maskeleri, sağlık çalışanlarını damlacık temaslı virüs bulaşmasından koruyor. Yüz maskesinin yapımı için eğer destek çıkılırsa daha çok ihtiyacın karşılanmasını sağlayabilir, 3 boyutlu yazıcı makinesi tedarik edilirse salgının bitmesinin ardından Türkeli'de bir eğitim kurumuna bağışlarız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sinop'ta, Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sinop'ta, Gençlik Merkezi'nde siperlik ...
Sinop'ta, Gençlik Merkezi'nde siperlik maske üretiliyor
YEREL HABERLER Sinop'ta, Gençlik Merkezi'nde siperlik maske ...
Sinop’ta ateş ölçerli trafik kontrolü
YEREL HABERLER Sinop’ta ateş ölçerli trafik kontrolü
Boyabat’ta "Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis" için imzalar atıldı Çakıcı: “Boyabat'ı turizm açısından bir cazibe merkezi haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Boyabat’ta "Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X