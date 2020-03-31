Mahsur kalan keçi uçurumdan düşerek telef oldu

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Sinop'un Adabaşı mevkisinde 13 gündür dağda mahsur kalan keçi bulunduğu yerden düşerek telef oldu.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde 19 Mart Perşembe günü mahsur kalan keçi için Sinop İtfaiyesi ve AFAD ekipleri çalışma başlatmıştı fakat ekipler keçinin bulunduğu alandan alınmasının çok riskli olduğunu belirtmişti.

Hamile olan keçi bu sabah saatlerinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek telef oldu.

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