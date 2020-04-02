Sinop’ta sokak hayvanları aç kalmıyor

CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara, korona virüs nedeniyle yemeksiz kalan sokak hayvanlarını besleyerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Mustafa Tolga Kara korona virüs nedeniyle yemeksiz kalan sokak hayvanlarını besledi. Sinop’un Korucuk mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Kara, evden çıkabilen ve durumunu olan vatandaşlara ise sokak hayvanlarının bu zor günlerde unutulmamasını gerektiğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kara, “Bu pandemik durumda olan salgın yüzünden birçok iş yerleri kapandığından dolayı sokaktaki sahipsiz dostlarımız aç kaldılar. Kısacası bir çok minik dostlarımız aç kaldılar ve kalıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına bu olumlu davranışı gösterdik. Vatandaşlarımızdan ricam ise bu zor günlerde minik dostlarımızı unutmamaları” dedi.

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