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Sağlık çalışanları için örnek karar

İHA

Korona virüsü (kovid19) salgınını durdurmak için tüm güçleriyle çalışan sağlık personeli için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla belediye misafirhanesi, ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Sağlık çalışanları için örnek karar

Korona virüsü (kovid19) salgınını durdurmak için tüm güçleriyle çalışan sağlık personeli için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla belediye misafirhanesi, ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
Korona virüs salgınını durdurmak için tüm güçleriyle çalışan sağlık personelinin daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgından uzak tutabilmeleri için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla belediye misafirhanesi, ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
Başkan Şahin, hayat kurtarmak adına tüm riskleri göze alarak, gecegündüz demeden salgın nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmeye çalışan, sevdiklerini korumak adına evine dahi gidemeyen sağlık personelimize bir nebze olsun yardımcı olabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek, her birine verdikleri mücadeleden ve vefakarlık örneği gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti.

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