Türkeli'de 6 katlı binanın çatısında yangın

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatı kısmında bacanın tutuşması sebebiyle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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