Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'sosyal mesafe' cezası da kesildi

<br>Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)-SİNOP'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.<br>Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerden biri 3 katlı tripleks villa oldu. Villadakilerden 4'ü kumar oynarken yakalandı. İçerideki toplam 9 kişi ifade işlemi için emniyete götürüldü. Erfelek ilçesinde de baskın yapılan kahvede 6'sı kumar oynarken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Polis, 2 adresteki toplam 16 kişiden 10'una 'kumar oynamak', 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 38 bin 172 TL para cezası kesti.<br>Öte yandan baskın yapılan adreslerin birinde, kumar oynanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-04-07 15:21:23<br>
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