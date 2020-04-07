Türkeli'de apartmanda korkutan yangın

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Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.

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