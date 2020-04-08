Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi

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Sinop'ta kovid19 salgınını önleme kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası il sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayan geçiş yasağının başlayacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ;

''İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince ilimiz sınırları içerisindeki ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş /çıkışların 08.04.2020 saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir.''

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