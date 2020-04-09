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Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi

İHA

Sinop'ta bulunan ceza infaz kurumları, korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi

Sinop’ta bulunan ceza infaz kurumları, korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, cezaevinde korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındığını açıkladı. Virüs salgınına karşı araçların günlük olarak dezenfekte edildiğini, cezaevinde genel olarak önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öksüz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıklara ve hatta can kayıplarına neden olan kovid19 virüsüne karşı Sinop ceza infaz kurumlarında her türlü önlem en üst seviyede titizlikle uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere ve uyarılara harfiyen uygulamaktadır" dedi.
"Ülkemiz çok önemli ve hayati bir dönemden geçmekte ancak ben devletimiz ve milletimizin özverisi, hassasiyeti ile bugünleri atlatacağımıza, yeniden sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerimize döneceğimize inanıyorum" diyen Başsavcı Öksüz, şunları kaydetti:
"Bu noktada hepimizin sabretmesi, üstümüze düşen görev sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Hükümlü ve tutuklularımız devletimiz için ve bizim için birer emanettir. Bu sebeple onların sağlıklarını ve yaşamlarını korumak en önemli görevlerimizden biridir. Bizler gerek Sinop cezaevi müdürlerimiz, gerek ise personelimiz ile birlikte her türlü çabayı sarf ederek bu zor günleri el birliği ile atlatmaya gayret ediyoruz. Ceza infaz kurumlarımız her gün dezenfekte edilip ilaçlanmaktadır. Cezaevine girençıkan tüm personelin ateş ölçümleri yapılmakta, sağlık kontrolü yerine getirilmekte, dezenfektan, maske ve eldiven kullandırılmaktadır. Hükümlü ve tutuklularımızın da her zaman sağlık kontrolleri yapılmakta, hijyen ve temiz bir ortamda yaşamalarına olanak sağlanmaktadır. Bu dönemde ‘hükümlü ve tutuklularımızın bağışıklık sistemi daha da güçlensin, vücutları çok daha dirençli olsun diye beslenmelerine de azami, özen gösterilmektedir.’ Tüm vitamin, protein, mineral dengesini gözeterek sağlıklı ve direnç artırıcı menüler hazırlanmaktadır. Bol bol meyve tüketmelerine de özen gösterilmektedir. Ayrıca gerek personelimizin gerek ise hükümlütutuklularımızın bu virüs salgınına karşı daha bilinçli davranabilmeleri için he yere konu ile ilgili afiş, broşür ve eğitim asılmakla birlikte, bu konuda eğitim içerikli filmler kapalı devre televizyonlarından izlettirilmektedir. Ceza infaz kurumlarımızda sağlık kontrolleri ile tanı, teşhis ve tedavi uygulanabilmesi için sağlık personelleri ve doktorumuz her zaman görev başındadırlar. Bakanlığımız öncülüğünde bu tedbirleri bir üst seviyeye daha çıkartarak hükümlütutuklular ile direk irtibatlı olan İnfaz Koruma memurları ve müdürlerimizi; sosyal ve özel hayatlarından herhangi bir virüse maruz kalıp bu hastalığı hükümlü ve tutuklularımıza bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için personelimize ve müdürlerimizi 01 Nisan’dan itibaren izole bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Dezenfekte edilmiş gerekli ilaçlamalar yapılmış dışarıdan hiçbir teması olmayan bir yurda personel ve müdürlerimizi yerleştirmiş bulunmaktayız. Onlar evlerine dahi gitmeyip burada yaşamlarını bir müddet sürdürmektedirler. Bu noktada onların rahat edebilmeleri için en iyi konforu sağlayabilecek bir yurda yerleştirmeye gayret ettik. Moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya beslenmelerine ve sağlıklarına çok özen göstermeye ve hiçbir eksiklik hissetmemelerine çabalıyoruz. Hatta yurtlarda ve cezaevinde izole edilen personellerimizin ailelerine onların yokluklarını hissettirmemek için kurum müdürümüz dahil diğer infaz koruma memurlarından oluşan ‘gönüllü destek grupları’ oluşturduk. Destek gruplarımız, yurtlar ve cezaevinde kalan personelimizin ailelerinin hastane, tedavi, alışveriş gibi pek çok ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylece fedakarlıkta bulunan personelimizin içlerini rahatlatmış olduk. Malumunuz ceza infaz kurumları toplu yaşam alanlarıdır, burada herhangi bir bulaşıcı hastalık çok daha hızlı yayılma riski taşır, biz de bu riski ortadan kaldırmak, bizlere ve devletimizi emanet edilen hükümlütutuklu vatandaşlarımızın ve görevlerini yapan personelimizin sağlıklarını korumak, herhangi bir virüs bulaşmasına izin vermemek için değerli personelimizden böyle bir fedakarlık yapmalarını talep ettik. Ben bu vesile ile bu fedakarlığı gösteren çok değerli infaz kuruma memurlarımıza, müdürlerimize ve onların anlayışlı ailelerine sonsuz şükran ve minnettarlığımı iletmek isterim. Tüm bu tedbir ve üst seviyedeki hassasiyetimiz sayesinde Allah'a şükür bugüne değin Sinop ceza infaz kurumlarımızda hiçbir personelimizde, hükümlü ve tutuklularımızda bir hastalık daha da özelinde kovid19 virüsü tespit edilmemiştir. Hepsi korunaklı bu ortamlarda salgından korunabilmiş ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler. Tekrar bu özverili çalışmalarından dolayı ceza infaz kurum müdürlerimize, personelimize teşekkür ediyorum. Devletimizin her daim desteği sayesinde elbirliği ile umutla ve sabırla bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Bende herkes gibi vatandaşlarımızdan biraz daha hassas davranmalarını rica ediyorum. ‘Evde kal, sağlıklı kal Türkiyem’ diyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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