Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

İHA

Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.

Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ücretsiz maske dağıtımına bir destek de Sinop İl Özel İdaresinden geldi. İl Özel İdaresince tedarik edilen 5 bin adet maske, Sinop merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştırmak üzere Sinop Muhtarlar Derneğine gönderildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sinop Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aloğlu Köyü Muhtarı Aydın Ünlü, “Korona virüs salgınına karşı ülkemizin ortaya koyduğu dayanışma ve kenetlenme tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Bu süreçte gerek devlet büyüklerimiz, gerekse kurumlarımız, kuruluşlarımız ve hayırsever insanlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İnşallah bu zor günleri de ortaya koyduğumuz bu dayanışmayla aşacağız. Bugün de Sinop İl Özel İdaremizden köylerimizdeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere teslim aldığımız 5 bin adet maskenin dağıtımına başladık. Maskelerimizin köy ve mahallelerimize ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli'de muhtarlara dezenfektan makinesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Türkeli'de muhtarlara dezenfektan makinesi dağıtıldı
Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı
Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi
Sinop İl Özel İdaresi’nden esnafı rahatlatacak karar
YEREL HABERLER Sinop İl Özel İdaresi’nden esnafı rahatlatacak karar
Liseden siperlik maske üretimi
YEREL HABERLER Liseden siperlik maske üretimi
Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi
YEREL HABERLER Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi
SİAD Sinop'u unutmadı
YEREL HABERLER SİAD Sinop'u unutmadı
Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu
Kooperatiften maske dağıtımı Günde 3-5 bin arası maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Kooperatiften maske dağıtımı Günde 3-5 bin arası ...
Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: “Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı”
YEREL HABERLER Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X