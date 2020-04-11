Boyabat'ta ikinci basamak yoğun bakım ünitesi açıldı

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Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde ikinci basamak yoğun bakım ünitesi faaliyete geçti.

Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde kovid19 salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Boyabat Devlet Hastanesi'nde ikinci basamak yoğun bakım servisi ,ruhsatı alınarak 6 yataklı olarak hizmete girdi.

Boyabat Devlet Hastanesi ikinci basamak yoğun bakım servisinde birinci basamak yoğun bakım hastası özelliklerine ilave olarak kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar tedavi görecek.

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