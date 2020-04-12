Sinop’ta 2 köy daha karantinaya alındı

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı 2 köy daha karantinaya alındı.
Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy’un başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüştü. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda Binerli ve Pehlivanlar köyleri karantina altına alındı. Toplantıda alınan kararla Boyabat ilçesinde toplam 5 köy karantina altına alınmış oldu.
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