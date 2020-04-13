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Sinop’ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı

İHA

Sinop'ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.

Sinop’ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı

Sinop’ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı karantina altında olan, Dereköy’den ilçe merkezine gelen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Karantina altındaki köyden çıkarak ilçe merkezine gelen 41 yaşındaki Ramazan Ç., Erfelek Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayrıca şahısa 3 bin 150 TL para cezası ve adli işlem uygulandı.

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