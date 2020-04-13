Türkeli’ye modern donanımlı vidanjör

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sinop'un Türkeli ilçesine hibe edilen vidanjör hizmete girdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Sinop AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun’un gayretli çalışmaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla, Türkeli Belediyesi araç filosuna, ilçedeki hizmetler için elzem bir araç olan kombine (kukalı) vidanjör kazandırıldı.

Konu ile ilgili Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizin arzulanan hizmetlere erişmesinde önemli görevler üstlenecek kukalı vidanjörün belediyemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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