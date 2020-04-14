Sinop’ta esnafa ücretsiz dezenfekte işlemi

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Sinop'ta ücretsiz dezenfekte işlemlerine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Sinop'ta 6 kişilik dezenfekte ekibiyle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Gürsel Öz, “Halkımıza katkımız olsun diye ücretsiz dezenfekte yapıyoruz. Kimileri bu krizleri fırsata çevirmeye çalışıyor, biz halkımıza ve devletimize destek olmak istedik. 6 ustamızı bu iş için görevlendirdik canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin zor günler geçirdiği bu günlerde öncelikle korona virüsle mücadelede döneminde iş yerlerine gitmek zorunda kalan çalışanlar için iş yerlerine dezenfekte uyguluyoruz. Tabii, bu zorunlu bir durum değil. İsteyen esnafımıza sorup işlemi öyle gerçekleştiriyoruz. Biz de bu süreçteki mücadeleye katkı koymak istedik” dedi.

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