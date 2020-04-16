Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan Covid19 pandemesi ile mücadelede Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önemli bir merkez haline geldi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yoğunluğunu azaltmak amacıyla Boyabat Devlet Hastanesinin de Covid19 teşhisi konulan hastaları tedavi sürecine başladığı öğrenilirken, Sinop il genelinde salgınla mücadelede büyük öneme sahip oldu. 12 Nisan günü virüs tedavisine başlanan hastanede toplam 100 yatak, 8 birinci basamak, 6 ikinci basamak yoğun bakım ünitesi ve 300 personel bulunuyor.

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