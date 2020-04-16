88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi.<br>Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran erkek hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan hasta, 1 ay sonra koronavirüsü yendi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-04-16 16:00:18<br>
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