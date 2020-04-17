Boyabat'ta 9 korona virüs hastası taburcu edildi

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Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde tedavi gören 9 korona virüs hastası taburcu edildi.

Korona virüsü salgını ile mücadelede önemli bir merkez haline gelen Boyabat’ta ilk korona virüs hastaları taburcu edildi. Tedavileri başarı ile tamamlanan 9 kişi bugün itibarıyla hastaneden ayrıldı.

Tedavi süreçleri biten hastaların 14 gün boyunca Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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