Boyabat'ta 9 korona virüs hastası taburcu edildi

Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde tedavi gören 9 korona virüs hastası taburcu edildi.
Korona virüsü salgını ile mücadelede önemli bir merkez haline gelen Boyabat’ta ilk korona virüs hastaları taburcu edildi. Tedavileri başarı ile tamamlanan 9 kişi bugün itibarıyla hastaneden ayrıldı.
Tedavi süreçleri biten hastaların 14 gün boyunca Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
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