Kampanyaya bir destek de din görevlilerinden

Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Gerze din görevlilerinden geldi.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid19) tehdidi karşısında ülke genelinde bazı tedbirler alındığını hatırlatarak, din görevlileri vatandaşın moralini yüksek tutmak, ekonomik anlamda ihtiyaç sahiplerine destek vermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydettiler.

Gerze din görevlileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, Cuma Pazarı’na gelen ve ekonomik durumunun kötü olduğunu beyan eden vatandaşlarımıza erzak desteği vererek destek olmaya çalışıyorlar.

Din görevlileri, Gerze ilçe merkez ve köy din görevlilerinin sokağa çıkmaları kısıtlanan, çarşıya, pazara çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere ve kronik rahatsızlığı olanlara destek olmayı sürdürdüklerini, ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara da ücretsiz gıda desteği sunduklarını söylediler.

İlçemizdeki din görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da her türlü destek verdiklerini, "Kampanya çerçevesinde imam arkadaşlarımız, din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticilerimiz gönül rızasıyla güçleri oranında bir evde ihtiyaç olabilecek temel gıda malzemelerini alarak, pazar yerinde belediyenin tahsis ettiği bir noktada ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak dağıtıma başladılar. Bu çalışmamızı duyan ve böyle bir iyiliğe vesile olmak isteyen vatandaşlarımız da ellerinden geldiğince bizlere yardımcı olarak erzak yardımında bulundular ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağladılar” ifadelerine yer verdiler.

İlçe merkez ve köylerde görevli arkadaşlarının çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten din görevlileri bu hizmetlere destek olan herkese teşekkürlerini sundular.

Din görevlileri, şu zor süreçte bilhassa ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi insanlara seslenerek, imkânları oranında yardıma muhtaç kişilere destek vermesinin kardeşlik bağlarını pekiştireceğini ve milli birlik ve beraberliği artıracağını ifade ettiler.

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