Kampanyaya bir destek de din görevlilerinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kampanyaya bir destek de din görevlilerinden

İHA

Kampanyaya bir destek de din görevlilerinden

Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Gerze din görevlilerinden geldi.
Dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid19) tehdidi karşısında ülke genelinde bazı tedbirler alındığını hatırlatarak, din görevlileri vatandaşın moralini yüksek tutmak, ekonomik anlamda ihtiyaç sahiplerine destek vermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydettiler.
Gerze din görevlileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, Cuma Pazarı’na gelen ve ekonomik durumunun kötü olduğunu beyan eden vatandaşlarımıza erzak desteği vererek destek olmaya çalışıyorlar.
Din görevlileri, Gerze ilçe merkez ve köy din görevlilerinin sokağa çıkmaları kısıtlanan, çarşıya, pazara çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere ve kronik rahatsızlığı olanlara destek olmayı sürdürdüklerini, ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara da ücretsiz gıda desteği sunduklarını söylediler.
İlçemizdeki din görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da her türlü destek verdiklerini, "Kampanya çerçevesinde imam arkadaşlarımız, din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticilerimiz gönül rızasıyla güçleri oranında bir evde ihtiyaç olabilecek temel gıda malzemelerini alarak, pazar yerinde belediyenin tahsis ettiği bir noktada ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak dağıtıma başladılar. Bu çalışmamızı duyan ve böyle bir iyiliğe vesile olmak isteyen vatandaşlarımız da ellerinden geldiğince bizlere yardımcı olarak erzak yardımında bulundular ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağladılar” ifadelerine yer verdiler.
İlçe merkez ve köylerde görevli arkadaşlarının çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten din görevlileri bu hizmetlere destek olan herkese teşekkürlerini sundular.
Din görevlileri, şu zor süreçte bilhassa ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi insanlara seslenerek, imkânları oranında yardıma muhtaç kişilere destek vermesinin kardeşlik bağlarını pekiştireceğini ve milli birlik ve beraberliği artıracağını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat'ta 9 korona virüs hastası taburcu edildi
YEREL HABERLER Boyabat'ta 9 korona virüs hastası taburcu edildi
Balıkçılardan sezon değerlendirmesi
YEREL HABERLER Balıkçılardan sezon değerlendirmesi
Dedesinin yolunda
YEREL HABERLER Dedesinin yolunda
Evde maraton koştu 42 kilometreyi evde 2 bin 100 tur atarak tamamladı
YEREL HABERLER Evde maraton koştu 42 kilometreyi evde 2 bin 100 tur ...
(Görüntülü) 88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla ...
88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Sinop'un ilk korona vakası 88'lik dede taburcu oldu
YEREL HABERLER Sinop'un ilk korona vakası 88'lik dede taburcu oldu
Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor
YEREL HABERLER Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ...
Boyabat sanayi esnafına maske
YEREL HABERLER Boyabat sanayi esnafına maske
Sinop'ta din görevlileri buzdolabı hediye ettiler
YEREL HABERLER Sinop'ta din görevlileri buzdolabı hediye ettiler
Sinop’ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı
YEREL HABERLER Sinop’ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X