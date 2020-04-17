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Çaldığı araçla kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı

İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde bir şüpheli çaldığı otomobille kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı.

Çaldığı araçla kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı

Sinop’un Gerze ilçesinde bir şüpheli çaldığı otomobille kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, R.Ç. bugün saat 17.30 sıralarında 57 AAK 731 plakalı otomobilini çalışır halde park edip eşinin alışveriş çantalarını almak amacıyla bir mağazaya girdi. Bu sırada Hakan Ç.(23) arabanın direksiyonuna geçerek aracı kaçırdı. Durumu fark eden araç sahibi olayı polise bildirdi. Aracı kaçıran zanlı, bir saat sonra Küçük Sanayi Sitesi önündeki bir noktada polisin yol kesmesi sonucunda ele geçirildi. Aracı çalan şahıs polisin yol kestiğini gördüğü halde aracı durdurmayarak polis otosuna çarptı.
Polisin yakaladığı zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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