Sinop'u sis bulutu kapladı

Sinop’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sinop'ta sisli hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutları görsel şölen sundu.
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