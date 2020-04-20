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Korona virüsten vakit bulunca çiftliğine yel değirmeni yaptı

İHA

Sinop'ta yaşayan 59 yaşındaki Osman Aksu çiftliğine yel değirmeni yaptı.

Korona virüsten vakit bulunca çiftliğine yel değirmeni yaptı

Sinop’ta yaşayan 59 yaşındaki Osman Aksu çiftliğine yel değirmeni yaptı.
Gazeteci Osman Aksu, yıllardır hayali olan fakat bir türlü işlerden dolayı vakit bulamayan yel değirmenini korona virüs sayesinde vakit bulduğu için gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aksu, "Yıllardır hayalimde bir adet yel değirmeni ve güneş enerjisi ile çalışan özel bir düzenek yapmak vardı. Bu korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasakları başlayınca ben de boş durmak yerine çiftliğimin bahçesine bu sistemi kurmaya başladım. Önce kanatlarını sonra iskeletini daha sonra ise en önemli olan unsurlardan birisi olan kulesini yaptım. Maksadım sadece görsellik oluşturmak içindi. Ancak düşündüm ki güneş enerjisi ile de bu değirmeni aydınlatmak ve bunlar olurken de enerjinin fazlasını dağıtmak için çevreye güzel süslü fenerler yaptım. Net aydınlatma diye tabir edilen, düşük enerji harcayan ledlerle evimin elektriğini kullanmadan bahçemin her köşesini aydınlatmaya başladım. Bu sayede güzel bir görsel şölen oldu. İnsanalar yoldan geçerken görüp hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Her gün onlarca kişi ziyarete gelip çeşitli sorular sorup onlar da yapmak istiyor. Bu sistemi kurmam yaklaşık 2 hafta sürdü fakat geliştirmeye devam ediyorum. Şu an için 20 amper 250 volt civarında elektrik üretiyor. Bunu da jel akü sayesinde şarj edip gündüz aldığımız elektriği gece aydınlatmaya harcıyorum” dedi.

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