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Sinop’ta Ramazan öncesi gıda denetimleri

İHA

Son haftalarda Türkiye'de yaşanan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilave olarak Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, hazırlanan program dâhilinde Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerine hız verildiğini açıkladı.

Sinop’ta Ramazan öncesi gıda denetimleri

Son haftalarda Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilave olarak Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, hazırlanan program dâhilinde Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerine hız verildiğini açıkladı.
Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Başta fırın, pastane ve unlu mamul işletmeleri olmak üzere kasap ve market gibi Ramazan ayında daha aktif üretim, satış ve dağıtım yapan işletmelere denetimler sıklaştırılmıştır. İl Müdürü V. Ahmet Tam ve Gıda Yem Şube Müd.V. Selçuk Yiğit’in de katılımlarıyla icra edilen denetimlerde gıda kontrol görevlilerince işletmelerin izin belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve sıhhi şartları, üretilen ürünlerin gıda mevzuatına uygunlukları kontrol edilmiş, işletme sahibi ve çalışanları gıda güvenliği, personel hijyeni vb. konularda bilgilendirme yapılmıştır. Kasap esnafına yönelik yapılan toplantılarda belirtilen kesim, nakil, muhafaza, hijyen ve vb. uygulamalara riayet edilip edilmediği denetlenmiş, uyarılarda bulunulmuştur. Özellikle yaşadığımız salgın sürecinde en yüksek tedbir ve özenin gösterilmesi gerektiğinden Ramazan ayında da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetim ekipleri; insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya kesintisiz olarak devam edeceklerdir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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