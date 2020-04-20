Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, tekerleği patlayan otomobil, takla atarak devrildi.
Kaza, TürkeliÇatalzeytin karayolu Güllüsu yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cevat Ö. yönetimindeki 57 EC 843 otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cevat Ö., Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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