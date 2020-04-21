Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya’dan Sinop’a gelen 2’si çocuk toplam 237 yolcu, 10 otobüsle Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na getirildi.

Almanya'da bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid19) salgını üzerine uçakla Samsun’a gelen yolcular, Samsun’dan da Sinop’a 10 otobüsle taşındı. Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek verecek. Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

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