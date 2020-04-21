Tabancayla eşini yaralayıp, intihara kalkıştı

'Ablam ve ben'

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<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta tartıştığı eşi B.B.'yi (46) tabancayla yaralayan N.B. (67) aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralı çift, hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B. evde bilinmeyen nedenle eşi B.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın yaralanırken, N.B. aynı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çift, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Esra Aksu<br>2020-04-21 11:12:11<br>

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