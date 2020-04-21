Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekip seferber oldu.

Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde dün sabah 11.00'den bu yana kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eymir köyü Ahlatcık Mahallesi'nde evlerinin penceresinden aşağı indiği sanılan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri olan İbrahim Ay kayboldu. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen 5 yaşındaki İbrahim'in bulunamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp çocuk 100 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.