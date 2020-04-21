Gerze’de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Sinop’un Gerze ilçesinde polis tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, girdikleri evlerden çaldıkları eşyalar ile birlikte ele geçirilen 6 şüpheli, adli birimlere sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer dört zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çoğunluğunu teknolojik aletlerin oluşturduğu çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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