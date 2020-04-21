Belediyeden 3 bin adet ücretsiz maske

Türkeli Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki kamu kurumları, esnaflar ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla, belediye personelince koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki kamu kurumları ve faaliyet sürdüren esnaflar ziyaret edilerek, ücretsiz olarak maske dağıtılıyor.

Belediye tarafından 3 bin adet temin edilen maskeler, ilk etapta kamu kurum ve kuruluşları ile esnaflara verilmesinin ardından, ilçenin hareketli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda stand kurularak, burada da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

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