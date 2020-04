Sinop'ta, 300 kişilik ekip, otizmli çocuğu arıyor

<br>Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 300 kişilik ekip, sisle kaplı köydeki ormanlık alanda küçük çocuğu arıyor. <br>Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen, ikiz kardeşlerden İbrahim Ay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor. <br>`NE OLUR ONU BULUN´<br>Kayıp çocuğun annesi Şükran Ay, "İkizlerim ayrıldı birbirinden, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Daha önce de bir yerlere gidiyordu ama bulup getiriyordum. Ama şimdi bulamadım, hemen jandarmayı aradım. Otizmli benim çocuğum, ne olur onu bulun" dedi.<br>Baba Recep Ay ise, "Camdan dışarı kaçmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Her yeri aradık ama bulamadık. Otizm hastası ve birçok şeye tepki vermiyor. Daha önce de dışarı çıkıyordu ama yakın yerlere gidiyordu. Ekipler de seferber olmuş durumda herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce bulunur" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-04-22 15:53:32<br>

