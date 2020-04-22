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Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

İHA

Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de görülen kovid19 salgını ile mücadele kapsamında, Sinop Üniversitesi ile Sinop İl Sağlık Müdürlüğü önemli bir işbirliğine imza attı.

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de görülen kovid19 salgını ile mücadele kapsamında, Sinop Üniversitesi ile Sinop İl Sağlık Müdürlüğü önemli bir işbirliğine imza attı.
Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) laboratuvarında bulunan ve kovid19 tanısında da kullanılan realtime PCR cihazı, yardımcı donanım ve malzemeleriyle birlikte Sinop halkına hizmet verilebilmesi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesine tahsis edildi.
Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Usta konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Korana virüs (Kovid19) şüphesi ile hastalardan alınan örnekler pandemi sürecinin başlangıcında Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarında sonuçlanıyordu. Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarında Covid19 testleri üzerinde çalışmalar başlatıldıktan sonra hastalardan alınan örnekler Samsun’a gönderilmeye devam etti. Ancak Sinop Üniversitesi tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine tahsisi gerçekleştirilen realtime PCR Cihazı, kovid19 tanı testlerinin ilimizde de yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bugünden itibaren 48 saatte çıkan kovid19 test sonuçları artık en geç 24 saat gibi kısa bir sürece tamamlanacaktır. 2 mikrobiyoloji uzmanı sorumluluğunda 6 teknisyen ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde kullanılmaya başlanan realtime PCR cihazı, güvenli tanı ve test özelliğiyle İlimizde salgının kontrol altına alınmasında etkili olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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