Kayıp İbrahim'den henüz haber yok

Sinop'ta üç gün önce kaybolan 5 yaşındaki İbrahim Ay'dan bugün de haber alınamadı.

Evinin penceresinden dışarıya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki İbrahim için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sinop’un Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin ikiz çocuklarından biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim’in kaybolduğunu fark eden Ay çiftinin, durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından çocuğun bulunması için görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve AFAD ekipleri, yoğun sise rağmen 3 gündür köyde arama yapıyor.

Arama çalışmaları yarın da devam edecek.

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