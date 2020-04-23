Türkeli'de 23 Nisan'da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi

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Türkeli ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklar unutulmadı.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, beraberinde Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve okul müdürleri ile birlikte Güzelyurt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisa Nur Elmas'ın ve Gemiyanı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hümanur Şahin'in evlerine giderek, doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayan 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapan protokol üyeleri, kapıda pasta mumlarının yakılmasının ardından çocukların evlerinin kapısını çalarak, öğrencilere doğum günü sürprizi yaptılar.

Gerçekleşen doğum günü sürprizi nedeniyle büyük heyecan yaşayan öğrenciler, düzenlenen doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.

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