Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

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Sinop'un Gerze ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp mahkemece adli kontrolle salıverilen 5 şüpheli, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Gerze’de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen ve Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 6 şüpheliden 1’inin tutuklanıp, 5’inin adli kontrol şartıyla salıverilmesine ilişkin karara Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını değerlendirerek denetimli serbestlik verilerek salıverilen 5 zanlının tutuklanmasına hükmetti.

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