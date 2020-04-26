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Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

İHA

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 34 parça kemik bulundu.

Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 34 parça kemik bulundu.

Sinop’un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Ormanda 34 parça kemik bulundu
Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 34 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp’a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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