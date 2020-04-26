Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 34 parça kemik bulundu.



Sinop’un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.



Ormanda 34 parça kemik bulundu

Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 34 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp’a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor.

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