Sinop'ta korona günlerinde olta balıkçıları evlerine kapanınca iskele martılara kaldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında kapatılan Sinop İskelesi’nde olta balıkçılarının yerini martılar aldı. Korona virüs sessizliğinin yaşandığı iskelede martılar sıra sıra dizildi. Sinopluların oltayla balık tutarak günün keyfini yaşadığı alanda şimdi martılar hüküm sürüyor.
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