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Otizmli küçük çocuk her yerde aranıyor Kadavra arama köpekleri devreye girdi

İHA

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Otizmli küçük çocuk her yerde aranıyor Kadavra arama köpekleri devreye girdi

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları 12'nci günde de devam ediyor. Toplam 400 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalara, özel eğitimli kadavra köpekleri de katıldı. AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
İbrahim Ay'dan, 12 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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