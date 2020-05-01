Sinop’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Sivil toplum örgütleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere Uğur Mumcu Meydanı’nda buluştu. SES Sinop Temsilcisi Ayhan Çalık’ın basın açıklaması yaptığı programa, korona virüsü önlemleri sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyuldu.

SES Sinop Temsilcisi Ayhan Çalık burada yaptığı açıklamada, “Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri... Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2020’nin 1 Mayıs'ında her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Şüphesiz ki bu krizle mücadele en ön safta sağlık emekçileri yer alıyor. Onlar yaşamak için yaşatmak istiyorlar“ dedi.

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