Sinop´ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine uğurlandı

<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla getirildikleri yurtlarda karantina süreleri dolan 237 kişi, memleketlerine gönderildi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya'dan uçakla Samsun'a, buradan da kara yoluyla Sinop'a getirilerek, Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi, otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı. <br>Karantinada kalan Ahmet Ergün, "3 ay önce Almanya´ya gittim. Gittiğimiz de geldiğimizde de mucize oldu. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. 'Biz orada kaldık' diyorduk kendimize. Ama şu an için Allah´a şükürler olsun" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-05-05 13:39:48<br>
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