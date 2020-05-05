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Sinop´ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine uğurlandı

DHA

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla getirildikleri yurtlarda karantina süreleri dolan 237 kişi, memleketlerine gönderildi.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya'dan uçakla Samsun'a, buradan da kara yoluyla Sinop'a getirilerek, Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi, otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı.  Karantinada kalan Ahmet Ergün, "3 ay önce Almanya´ya gittim. Gittiğimiz de geldiğimizde de mucize oldu. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. 'Biz orada kaldık'...

Sinop´ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine uğurlandı

<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla getirildikleri yurtlarda karantina süreleri dolan 237 kişi, memleketlerine gönderildi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya'dan uçakla Samsun'a, buradan da kara yoluyla Sinop'a getirilerek, Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi, otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı. <br>Karantinada kalan Ahmet Ergün, "3 ay önce Almanya´ya gittim. Gittiğimiz de geldiğimizde de mucize oldu. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. 'Biz orada kaldık' diyorduk kendimize. Ama şu an için Allah´a şükürler olsun" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-05-05 13:39:48<br>

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