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Üreticiler bu sene daha çok ekiyor Sinoplu üreticiler: "Bizler fedakârlık yapacağız ki devletimiz ayakta kalsın"

İHA

Yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle birçok sektörde üretime ara verildi ya da yavaşladı. Sinop'un bereketli topraklarında üretim yapan çeltik üreticileri ize gelecek yıl sıkıntı yaşanmaması için bu yıl daha çok alanda ekim yapıyor.

Üreticiler bu sene daha çok ekiyor Sinoplu üreticiler: "Bizler fedakârlık yapacağız ki devletimiz ayakta kalsın"

Yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle birçok sektörde üretime ara verildi ya da yavaşladı. Sinop’un bereketli topraklarında üretim yapan çeltik üreticileri ize gelecek yıl sıkıntı yaşanmaması için bu yıl daha çok alanda ekim yapıyor.
Korona virüsü salgınıyla birlikte milyonlarca insan evlerine çekilirken, kuru gıda ürünlerine de talep hızla arttı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı tarihten bu yana birçok ürüne ciddi artışlar oldu. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde üretimin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bunun farkında olan Sinoplu çeltik üreticileri de bu sene geçmiş yıllara göre daha çok ekim yapmayı planlıyor.
Türkiye’nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilerin bu sene daha çok ekim yapacağını belirten Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, “Boyabat, ülkemizin önemli çeltik üretim alanlarından sahip. İlçemizde yaklaşık 33 köyde çeltik ekimi yapılmaktadır. Geçen seneye oranla bu sene içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle ekimlerde köylerimiz, yetiştiricilerimiz bütün emeklerini harcamaktadırlar. Geçen sene yaklaşık 19 bin dekarda çeltik üretimi ve ürün ekimi yapılmışken bu sene bu alan 25 bin dekarlara kadar çıkmıştı. Yetiştiricilerimiz özveriyle bu milli mücadeleye katkıda bulunuyor. Geçen yıla oranla rekoltede hissedilir oranda artış bekliyoruz” dedi.

"Bizler fedakârlık yapacağız ki devletimiz ayakta kalsın"
Yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle insanların evlerine çekildiğini ve karantina günlerinde tüketimin çok fazla olduğuna dikkati çeken üreticiler de daha çok emek harcayıp açığı kapatmanın peşinde olduklarını belirttiler. Çiftçilerden Satılmış Dağlı, “Bu sene korona virüs nedeniyle çeltiğimizi daha çok ekeceğiz. Vatandaşımız zor durumda kalmasın, kıtlık olmasın diye daha çok alanda ekim yapacağım. Çeltik ekimi çok zor bir iş. Çok emek istiyor. Ama olsun. Bizler fedakârlık yapacağız ki devletimiz ayakta kalsın. Bu zor günlerinde üstesinden geleceğiz. Buğdayımızı ektik şimdi pirincimizi ekiyoruz. Ekim öncesi su verilen tarlalarda traktörle düzleştirme işlemi yapıyoruz, yabancı otları ise tırmıklarla ayıklıyoruz. Ondan sonra tohumlarını atacağız inşallah" diye konuştu.
Ramazan Karayemiş ise geçen yıl 25 dönüm alanda çeltik ekimi yaptığını, bu sene ise 40 dönüm ektiğini söyledi.

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