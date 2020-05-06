Albayrak: “8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Albayrak: “8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık”

İHA

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Sinop'ta 8 binin üstünde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı.

Albayrak: “8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık”

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Sinop'ta 8 binin üstünde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı.
Albayrak bugüne kadar gece gündüz demeden hizmet ettiklerini belirterek, “Kovid19 virüsü nedeniyle valiliğimizle birlikte vefa sosyal destek grubu kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yanlarında olduk, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Almanya’dan gelenlerle birlikte karantinada olan 300’e yakın vatandaşımızın her öğün yemeklerini, sahurlarını ve ikramlıklarını verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.
Açıklamalarına şu şekilde devam eden Albayrak, “Maske dezenfektan ve hijyen malzemelerini dağıtarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Genel olarak her zaman ki gibi ihtiyaç sahiplerimizi de araştırarak muhtarlarımızdan da bilgiler alarak gıda kolilerimizi konservelerimizi ramazan pidelerimizi ikramlıklarımızı dağıttık dağıtmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayında 1000 adet gıda kolisi bağış yaparak vatandaşlarımızın yanında olan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu arada bu zamana kadar bağış yapan bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Ahirete göç etmişlerin mekanı cennet olsun. Bu süreç içinde 8 binin üstünde ihtiyaç sahiplerimize ulaştık daha da ulaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üreticiler bu sene daha çok ekiyor Sinoplu üreticiler: "Bizler fedakârlık yapacağız ki devletimiz ayakta kalsın"
YEREL HABERLER Üreticiler bu sene daha çok ekiyor Sinoplu ...
Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 16'ncı gün
YEREL HABERLER Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 16'ncı gün
Sinop´ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Sinop´ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine ...
Sinop’taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi
YEREL HABERLER Sinop’taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri ...
(Görüntülü) Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüste işleri azalan kiracılarına ...
Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 ...
Sinop'ta 66 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak
YEREL HABERLER Sinop'ta 66 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X