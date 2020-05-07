Sinop'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TürkeliGüzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Yaşar (38) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ferdettin Kayacan idaresindeki 34 RR 4910 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ferdettin Kayacan (53), Rasim Cankur (38) ile kamyonet sürücüsü Özgür Yaşar (38) olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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